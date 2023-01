Utrecht boekt eerste zege van 2023 en eerste zege onder coach Silberbauer

Het is ook de eerste overwinning van Utrecht in de competitie onder trainer Michael Silberbauer, die sinds eind december hoofdtrainer is in de Domstad. De Utrechters klimmen dankzij de zege naar de zevende plaats op de ranglijst.

FC Utrecht heeft voor het eerst dit kalenderjaar een zege in de eredivisie geboekt. In eigen huis werd Excelsior met 1-0 verslagen.

Vlak voor rust veerde het thuispubliek nog even op toen Douvikas voor de tweede keer de bal tegen de touwen had geschoten, maar de scheidsrechter greep in. De Griekse spits had bij het aannemen van de bal zijn arm gebruikt.

Dat het in de eerste helft bij dat ene doelpunt bleef, was vooral te danken aan beide keepers. Van Gassel had knappe reddingen in huis op pogingen van Taylor Booth en Hidde ter Avest. Utrecht-doelman Vasilis Barkas tikte een bal, die van de voeten van Marouan Azarkan kwam, net voor het doel weg.

FC Utrecht begon aanvallend aan de wedstrijd en dat resulteerde al na vijf minuten in een doelpunt. Can Bozdogan zette met een slim passje de Excelsior-verdedigers op het verkeerde been, waardoor Anastasios Douvikas onbedreigd kon opstomen richting het doel van Stijn van Gassel.

Verder waren de kansen schaars in het duel in de Galgenwaard. Met name Excelsior had moeite het doel van Barkas te bereiken en onder vuur te nemen. Utrecht was nog wel meerdere keren dicht bij een doelpunt. Jens Toornstra dwong Van Gassel in de slotfase nog een keer tot een redding.

Uit de daaropvolgende hoekschop had Douvikas de bal voor het intikken. Hij kreeg het echter voor elkaar de bal voorlangs te schieten. In de blessuretijd had Van Gassel nog een redding in huis op een inzet van invaller Luuk Brouwers.