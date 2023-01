Fortuna klimt richting linker rijtje: Limburgers verslaan thuis Heerenveen

Fortuna Sittard heeft goede zaken gedaan in de midweekse speelronde van de eredivisie. De thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen werd met 2-0 gewonnen, waardoor de degradatiezone steeds verder uit zicht raakt en het linker rijtje zelfs in beeld komt.

Bij Heerenveen haakte Oranje-doelman Andries Noppert vlak voor de aftrap af. Hij kreeg tijdens de warming-up last van een bovenbeenblessure. Ook ontbrak Sven van Beek. De 28-jarige aanvoerder is enkele maanden uit de roulatie vanwege een zware achillespeesblessure.

De wedstrijd in het ijskoude Sittard, waar de temperatuur onder het vriespunt was gedoken, kwam moeizaam op gang. De eerste keer dat er in het stadion sprake was van enige opwinding, was in de negentiende minuut toen Burak Yilmaz appelleerde voor hands. De spits van Fortuna kreeg geen gehoor en dus ook geen strafschop.

Keepers aan het werk

Het eerste echte gevaar kwam van Heerenveen, dat de druk langzaamaan opvoerde gedurende de eerste helft. Milan van Ewijk zette doelman Ivor Pandur aan het werk, maar zijn poging miste kracht.

Xavier Mous, de vervanger van Noppert onder de lat van Heerenveen, werd na 25 minuten voor het eerst op de proef gesteld. Kristijan Bistrovic kreeg de bal uit een hoekschop voor zijn voeten en haalde uit. Mous kon de bal nog net naast het doel tikken.

Even later bracht de Heerenveen-doelman weer twee keer knap redding. Hij stuitte een aanstormende Yilmaz en was ook alert op de daaropvolgende rebound. Aan de andere kant moest ook Pandur even reddend optreden voor rust. Hij kon nog net zijn hand achter een schot van Antoine Colassin krijgen.