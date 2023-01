Haller helpt Dortmund bij tweede invalbeurt al aan winst in extra tijd

Borussia Dortmund is in de Bundesliga naar de voorlopige derde plaats geklommen. Het elftal van de Kroatische trainer Edin Terzic won woensdag bij 1. FSV Mainz: 1-2.

Sébastien Haller had een belangrijk aandeel in de winnende treffer in blessuretijd. De van kanker herstelde oud-spits van Ajax, die afgelopen weekeinde zijn rentree maakte, kopte een corner door en zag daarna Giovanni Reyna scoren.

Haller was na een uur spelen ingevallen.

Basisplaats Malen

Na vier minuten was het na een veelbelovend begin al 1-1 in Mainz. Lee Jae-sung zette de thuisclub op voorsprong, al heel snel maakte Julian Ryerson gelijk.

Donyell Malen, voormalig speler van PSV, stond in de basis bij Dortmund en werd na een uur spelen gewisseld.