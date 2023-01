Dode bij kapmesaanval in Spaanse kerken, OM houdt rekening met terreurmotief

In twee kerken en in een kapel in de Spaanse plaats Algeciras heeft een man mensen aangevallen met een kapmes. Bij de aanval vielen vier gewonden, voor de deur van één van de kerken viel een dode.

Volgens de krant El Pais houdt het Openbaar Ministerie rekening met een terroristisch motief. Ooggetuigen zeiden dat de man aanviel met een samoeraizwaard, Spaanse media spraken later van een kapmes.

Algeciras ligt in de zuidelijke provincie Andalusië. De man, die volgens meerdere Spaanse media van Marokkaanse afkomst zou zijn, zou de kerken zijn binnengedrongen en daar om zich heen hebben gestoken. Het dodelijk slachtoffer zou de koster zijn van de kerk.

Vermoedelijke dader aangehouden

Eén van de gewonden is volgens de krant El Mundo in kritieke toestand, het zou dan gaan om de pastoor van de kapel van San Isidro, die even verderop ligt.

De politie heeft de dader aangehouden. Ooggetuigen schatten dat hij rond de 40 jaar oud is.

Een buurman filmde de vermoedelijke dader: