KNMI waarschuwt voor zeer dichte mist in meeste provincies

In grote delen van het land moet het verkeer vanochtend rekening houden met zeer dichte mist. Het zicht is op veel plekken minder dan 100 meter. "Dit hoort een beetje bij dit jaargetijde, maar het zicht is op sommige plaatsen echt heel slecht, soms zelfs minder dan 30 of 40 meter", zegt een woordvoerder van de ANWB tegen Omroep West.

De mist zal rond 10.00 uur op de meeste plekken weg zijn. Het KNMI, dat code geel heeft afgekondigd, adviseert automobilisten om de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.