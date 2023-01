Frankrijk wil voldoen aan eis Burkina Faso: troepen binnen maand weg

Frankrijk trekt binnen een maand alle troepen terug uit Burkina Faso. Dat maakte het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag bekend. Daarmee voldoet het land aan de eis die het militaire regime in Burkina Faso eerder deze week naar voren bracht om zelf het land te verdedigen tegen extremisten.

In het West-Afrikaanse land bevinden zich een groot aantal leden van terreurgroepen die worden gelinkt aan al-Qaida en Islamitische Staat. Deze groeperingen hebben grote stukken land ingenomen in de Sahel-regio ten zuiden van de Sahara.

Zondag reageerde de Franse president Macron nog terughoudend op de eis van de junta. Hij zei te willen wachten op "verduidelijkingen" van de Burkinese leider Traoré. Hij noemde de boodschap verder "verwarrend", omdat die niet kwam van de leider zelf.

Angst voor groeiende Russische invloed

Ook zei Macron dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn vanwege de rol van Rusland. Mogelijk probeert dat land meer invloed in Burkina Faso te krijgen. Bij een grote demonstratie tegen Frankrijk in hoofdstad Ouagadougou werden vorige week Franse vlaggen verbrand en waren er Russische vlaggen te zien.

Op dit moment zijn er nog zo'n 200 tot 400 Franse militairen in het land. De relatie tussen Frankrijk en Burkina Faso is flink bekoeld. Dat komt onder meer vanwege de twee staatsgrepen in het land in korte tijd. Acht maanden geleden kwam een nieuw militair regime aan de macht.

Mogelijk naar Niger verplaatst

Bronnen binnen het Franse ministerie van Defensie zeggen tegen persbureau Reuters dat de Franse militairen mogelijk naar Niger worden verplaatst, waar al een groot aantal troepen uit Frankrijk en andere Europese landen zijn gestationeerd.

Ook in buurland Mali werd eerder geprotesteerd tegen de Franse aanwezigheid. Daar trok Frankrijk zich eind deze zomer volledig terug. Volgens westerse inlichtingendiensten zijn in het land nu huurlingen van de Russische Wagner Group actief. Mali en Rusland ontkennen dat. Zij stellen dat er wel Russen aanwezig zijn, maar dat die lokale troepen trainen.