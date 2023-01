Twente laat kans op plek drie liggen met afgekeurde goal: 'Discussie volgt nog'

FC Twente heeft de kans laten liggen om zich stevig te nestelen op de derde plaats in de eredivisie. In Arnhem kwam de ploeg van trainer Ron Jans, die nog niet wil dromen van een mogelijke landstitel, niet verder dan 2-2 bij Vitesse. Ricky van Wolfswinkel leek in blessuretijd de wedstrijd tegen zijn oude liefde alsnog in het voordeel van Twente te beslissen, maar zijn treffer werd afgekeurd. Tot onbegrip van heel Twente en trainer Ron Jans. "Ik denk dat er nog wel nagebabbeld zal worden over dit lijnenspel."

Het eerste noemenswaardige moment in Gelredome kwam na twintig minuten, toen Dominik Oroz zijn rentree maakte bij Vitesse. De Kroatisch-Oostenrijkse verdediger was maandenlang niet beschikbaar, omdat hij zijn dienstplicht moest vervullen in Oostenrijk. Toen Sondre Tronstad naar zijn hamstring greep, wist Oroz dat zijn rentree aanstaande was. Stuk interessanter Toeval of niet, maar na die wissel werd het meteen een stuk interessanter. Eerst was er enige opwinding voor het doel van Twente, waar doelman Lars Unnerstall een schot van Million Manhoef tegenhield en vervolgens zag hoe Melle Meulensteen de rebound wild over schoot. Twente legde aanvallend heel wat meer vernuft op de mat, toen Gijs Smal met een ragfijne voorzet Michel Vlap bediende. De middenvelder had alle tijd van de wereld, maar schoot desondanks hoog over.

Afbeelding ter illustratie - ANP

De tweede fraaie aanval van Twente leverde wel een treffer op, zij het via de strafschopstip. Weer was het Vlap die de bal voor het Vitesse-doel probeerde vrij te maken, maar gestuit werd door een uitgestoken been van Wittek. De strafschop werd binnen geschoten door Van Wolfswinkel, die dat ingetogen vierde tegen zijn oude liefde. Niet dat hij geen ervaring heeft met het pijnigen van Vitesse. Met FC Basel, FC Utrecht en Twente scoorde Van Wolfswinkel al zes keer tegen Vitesse. Namens Twente was het zijn vierde in vier ontmoetingen. Curieuze gelijkmaker Met de voorsprong op zak leek geen vuiltje aan de lucht voor Twente, want Vitesse slaagde er in de eerste helft zelden in elkaar vaker dan twee keer de bal toe te spelen. Op slag van rust veerde het publiek toch op, even verbaasd als verheugd. Gabriel Vidovic profiteerde namelijk van nonchalance in de Twentse opbouw en frommelde de bal met een vreemde curve vanaf de achterlijn in het doel. In de herhaling kwam de verklaring: het been van Robin Pröpper zorgde voor het beslissende zetje.

Twente nam na rust het initiatief, maar Vitesse scoorde. Matus Bero was het eindstation van een vlotte uitbraak en schoot de bal zonder aarzeling in de hoek. Lang kon Vitesse niet genieten van die voorsprong. Nadat Vlap de bal op knappe wijze tegen de paal had gekopt, was Vaclav Cerny het meest alert en knalde vanuit een moeilijke hoek raak. Enerverende slotfase Daarna kreeg Twente nog kansjes via de ingevallen Sem Steijn en Van Wolfswinkel, maar ook Vitesse beet van zich af. Zo zag Bero een vlammend schot eindigen op de vuisten van Unnerstall. Het bleek het startsein voor een enerverende slotfase, waarbij beide ploegen kansen kregen om de zege naar zich toe te trekken. Vooral Vitesse, gesteund door het dit seizoen nog niet vaak verwende publiek, gooide alles in de strijd.

Virgil Misidjan knuffelt Vaclav Cerny na de 2-2 tegen Vitesse. - Pro Shots

Trainer Phillip Cocu besefte echter dat elk punt kostbaar is in de strijd tegen degradatie en bracht nieuwste aanwinst Nicolas Isimat-Mirin in voor de slotfase. In blessuretijd leek het toch nog mis te gaan: wederom Van Wolfswinkel kopte de bal via het lichaam van Oroz in het doel, maar de door de VAR getrokken lijnen toonden aan dat de spits net een teentje buitenspel had gestaan. Nababbel over lijnenspel "Er zal nog wel wat nagebabbeld worden over het lijnenspel", vond Twente-trainer Ron Jans. "Volgens ons is het geen buitenspel. Als dit bepaalt over Europees voetbal ja dan nee, dan benadeel je het aanvallende voetbal." Vlap was het met zijn trainer eens: "Volgens mij hadden wij vandaag drie punten moeten hebben. Ik denk dat hier nog wel een discussie over komt."