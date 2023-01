AZ even koploper na zege op taaie Eagles, met dank aan back Sugawara

"We willen in de tweede seizoenshelft meer controle hebben in wedstrijden", zei Jansen deze week. Dat lukte deze wedstrijd. En dat terwijl er bij AZ een belangrijke speler ontbreekt. Dani de Wit liep in het duel met Fortuna Sittard een blessure op en kan enkele weken niet meedoen.

De Alkmaarders moesten winnen om de bovenste plek op de ranglijst over te nemen. Maar winnen van Go Ahead lukt niet zomaar dit seizoen. De laatste nederlaag leed de ploeg van René Hake begin september vorig jaar, een nipte 3-4 thuisnederlaag tegen Feyenoord.

AZ is in ieder geval twee uur koploper van de eredivisie. Door een 4-1 zege bij Go Ahead Eagles komen de Alkmaarders op 39 punten. Eén punt meer dan Feyenoord, dat later vanavond nog in actie komt tegen NEC.

Een uitstekende voorzet eindigde precies bij Vangelis Pavlidis, die naar de eerste paal was gekomen. Zijn subtiele voetbeweging was genoeg om doelman Jeffrey de Lange te verrassen.

AZ was voor rust oppermachtig en had meer de bal. Niets nieuws dit seizoen. Ook al stichtte het nog weinig groot gevaar. Kort voor de rust belandde een van de vele aanvallen van AZ op rechts voor de voeten van de mee opgekomen Sugawara.

Sugawara's goal, de derde van AZ, was een plaatje. Hij ving de bal op op de rand van het strafschopgebied en krulde 'm fraai in de verre bovenhoek. In de blessuretijd toonde Sugawara aan dat hij echt de man van de wedstrijd was, toen hij een penalty veroorzaakte, die werd benut door Willum Willumsson. Een goal die op basis van een opleving die de taaie Eagles hadden bij een 2-0 achterstand, niet onterecht was.

De 4-1 voor AZ van invaller Zico Buurmeester in de slotseconden van het duel, een schuiver vanaf een meter of zestien, was er een voor het doelsaldo.

"Wij staan bovenaan, wij staan bovenaan", schreeuwden de AZ-fans in het uitvak in Deventer, al na de openingsgoal van Pavlidis. Dat klopte, in de virtuele stand. Het is afwachten of het zo blijft na de wedstrijd van Feyenoord.