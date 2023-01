30.000 euro voor de gouden tip, helpt dat? 'Baat het niet, dan schaadt het niet'

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 30.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht, zo werd gisteren bekend. Bij zware misdrijven als deze grijpt justitie regelmatig naar dit middel. Maar brengt zo'n beloning ook wel echt beweging in een zaak? Steeds vaker zet het OM een beloning in om iemand op te sporen, blijkt uit onderzoek van de Open Universiteit. "Je kan zo'n beloning op twee momenten uitloven: aan het begin van een onderzoek, zoals in dit geval, of helemaal aan het eind, als een onderzoek vastloopt", zegt hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff, die het onderzoek uitvoerde. "Dat laatste gebeurde vroeger vaak. Bijvoorbeeld in coldcasezaken, als laatste redmiddel. Maar de laatste jaren probeert het OM ook eerder een geldbedrag uit te loven in de hoop dat mensen gaan bellen of dat er ruis ontstaat rond de verdachte, zodat er schot in de zaak komt." Tienduizenden euro's Van 2015 tot 2020 nam het aantal beloningen toe, van vijftig naar gemiddeld zeventig per jaar. De afgelopen jaren is het weer wat minder, in 2020 waren het er 24. Het bedrag varieert per zaak van enkele duizenden tot tienduizenden euro's. "Een specialistisch team houdt zich daarmee bezig", zegt Brinkhoff. "Ze kijken naar andere zaken, de zwaarte van deze zaak." Een bedrag als nu in de zaak rond de fatale schietpartij in Zwijndrecht zie je volgens hem vaker. "Dit zijn wel de bedragen die je ziet bij dergelijke grote zaken." Taghi De hoogste beloning in een opsporingszaak was bij de zaak rond Ridouan Taghi en Saïd R. Voor informatie die leidde tot hun aanhouding werd een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. In andere zaken was het bedrag nog hoger, bijvoorbeeld als particulieren samen geld inzamelden, zegt Brinkhoff. Zo zette misdaadjournalist Peter R. de Vries een stichting op om een miljoen euro op te halen voor een beloning in de verdwijningszaak van Tanja Groen.

Enkele andere zaken waarin hoge beloningen zijn uitgeloofd: In het opsporingsonderzoek naar de 30-jarige Jos Leijdekkers, ook bekend als Bolle Jos, is een beloning van 75.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor de gouden tipgever. Leijdekkers staat ook op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted List. Voor de gouden tip in de coldcasezaak rond de dood van de 13-jarige Sedar Soares is 40.000 euro uitgeloofd. In andere moordzaken of coldcasezaken, net als nu bij de zaak rond Zwijndrecht, is een beloning van 30.000 euro of 25.000 euro vastgelegd. "Bij ernstige zaken als moord of doodslag ligt een beloning al snel rond 20.000 euro", zegt een woordvoerder van het OM. "We kijken bij de hoogte echt naar de ernst van het misdrijf."