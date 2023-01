Nieuwe tegenvaller in onderzoek explosie Beirut, kans op vervolging slinkt

De verdachten die vastzitten voor hun betrokkenheid bij de explosie in de Libanese hoofdstad Beirut in 2020 moeten worden vrijgelaten. Dat heeft de openbaar aanklager van het land besloten. Er zaten nog zeventien mensen in voorarrest, onder wie de havendirecteur. Met deze stap wordt de kans weer kleiner dat er iemand verantwoordelijk zal worden gehouden voor de explosie. Het onderzoek naar de explosie werd begin deze week na lange tijd weer hervat door de onderzoeksrechter. Het onderzoek lag dertien maanden lang stil, omdat het door de politieke elite werd tegengewerkt. Ministers en parlementsleden dienden klachten in tegen de onderzoeksrechter, na zijn verzoek om hen te horen. Hij legde het onderzoek stil toen hij werd aangeklaagd voor smaad. Hezbollah, een politieke partij en militie, vroeg meermaals om het aftreden van de rechter. Toch is hij, tegen de wens van hooggeplaatste politici in, weer aan het werk gegaan.

In augustus 2020 vond de enorme explosie plaats in de haven van de hoofdstad, toen een grote hoeveelheid ammoniumnitraat vlam vatte in een graansilo. Er vielen zeker 220 doden en meer dan 6000 gewonden. Een groot deel van het centrum werd verwoest. Door velen wordt de ramp toegeschreven aan de corruptie en nalatigheid van de politieke elite, die het land de afgelopen jaren in een zware economische crisis heeft gestort.

Er is nog steeds geen verantwoordelijke aangewezen voor de ontploffing. Wel klaagde de onderzoeksrechter gisteren oud-president Diab aan, net als het hoofd van de geheime dienst en twee voormalige ministers. Ze zouden geweten hebben van de explosieve lading in de haven. De kans is klein dat ze ook daadwerkelijk vervolgd worden. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch stelde eerder al vast in een rapport dat president Diab op de hoogte was van de explosieve lading in de graansilo. Nabestaanden en mensenrechtenorganisaties roepen al langer op om een internationaal onderzoek te starten, maar dat is er tot nu toe niet van gekomen. De angst is dat het onderzoek in Libanon nergens toe zal leiden.