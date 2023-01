Man uit Almere verdacht van handel in miljoenen persoonlijke gegevens

Een 25-jarige man uit Almere wordt ervan verdacht dat hij heeft gehandeld in persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen mensen over de hele wereld.

Het zou gaan om gestolen gegevens van Oostenrijkers, maar ook van mensen uit onder meer Nederland, Thailand, Colombia, China en het Verenigd Koninkrijk. De gegevens werden verkocht op ondergrondse online marktplaatsen, meldt Omroep Flevoland.

Onderzoek Oostenrijk

Ook zou de man via cryptovaluta voor 450.000 euro aan opbrengsten hebben witgewassen. Hij kwam in beeld bij de politie in Oostenrijk tijdens een onderzoek naar een cybercrimeforum. Hierop werd onder meer gehandeld in gestolen databases, creditcardgegevens, inloggegevens en andere data.

Toen de Oostenrijkse politie via een undercoveractie data kocht, leidde dit naar een adres in Amsterdam. Bij doorzoekingen in Almere en Amsterdam werden vervolgens grote hoeveelheden gegevensdragers gevonden.

De man werd in november opgepakt.