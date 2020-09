Uitspraak docent over 'moord op Baudet' uit zijn verband gerukt, zegt Hogeschool

Forum voor Democratie is boos over een video, waarin een docent filosofie aan de Haagse Hogeschool lijkt te speculeren over een aanslag op partijleider Thierry Baudet. Maar volgens de hogeschool geeft de docent in het hoorcollege alleen maar een schoolvoorbeeld van onjuist redeneren, en is het geen aanzet tot haat.

In een videofragment, dat door een toeschouwer werd opgenomen en op Instagram gezet, wierp de docent tijdens een online hoorcollege de volgende vraag op: "Als ik wel Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet? Sorry, dit wordt opgenomen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, natuurlijk."

Forum voor Democratie zegt op Twitter over het fragment: "Dit is de haat waarmee we worden geconfronteerd. Dit soort geweldsfantasieën zijn niet normaal en mogen ook nooit normaal worden."

'Citaten uit hun verband gerukt'

De Hogeschool zegt in een reactie te betreuren dat "de citaten uit hun verband zijn getoond, en daarmee een verkeerde indruk kunnen wekken". In een korte verklaring aan het begin van de middag zegt de hogeschool: "Het getoonde fragment is afkomstig van een filosofie-college ethiek. In dit college worden ethische vraagstukken behandeld, dit is onderdeel van het curriculum. In de context van het gehele betoog van de docent is volstrekt duidelijk hoe de vragen, die in het bewuste fragment te zien zijn, zijn bedoeld."

In de rest van het gisteren opgenomen hoorcollege, dat door de NOS is bekeken, leidt de docent haar opmerking over Baudet in met een beschrijving van het filosofische spanningsveld tussen vaststaande gedragsregels (zoals: je mag niet moorden) en de gevoelde noodzaak om in elke situatie naar de context te kijken, en soms af te wijken van zulke gedragsregels.

Over het voorbeeld van moorden zegt ze: "Op het moment dat je een keer zegt: 'voor een keer mag het wel', dan kom je in gevarengebied terecht. Want als ik wel Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet?"