ASML wil aan al zijn klanten chipmachines blijven leveren, dus ook aan China

Wie iets wil begrijpen over hoe groot de vraag is naar de chipmachines van het Nederlandse ASML, hoeft eigenlijk enkel naar de bestellijst van het bedrijf te kijken. Die is met 40 miljard euro het dubbele van de jaaromzet. Een deel van die machines is bedoeld voor China, naar schatting meer dan vijftig stuks dit jaar. Hoe lang dat nog kan, is onduidelijk. De VS wil vergaande beperkingen opleggen als het gaat om deze leveringen.

Peter Wennink, ceo van ASML, is duidelijk: hij wil aan iedereen leveren, zegt hij vandaag in gesprek met de NOS. Dus ook aan China, ondanks de zorgen hierover in het Westen. "Wij zitten erin als zakenmensen, wij willen gewoon aan die klanten verkopen waar het volgens de wetgeving mag. Het is de politiek die de grenzen daarvan bepaalt."

Groeien zonder grenzen

Het praten over zulke grenzen is relatief nieuw. Veertig jaar lang kon de chipindustrie wereldwijd ongebreideld groeien. Wennink merkte vandaag tijdens de presentatie van de jaarcijfers van ASML op dat tot een paar jaar geleden er eigenlijk niet werd omgekeken naar de chipsector. Pas toen er tekorten ontstonden, kwam de sector hoog op de agenda te staan. Inmiddels wordt de chipindustrie beschouwd als essentieel in de geopolitiek.

Om die reden stond ASML ook op de agenda tijdens de ontmoeting tussen premier Rutte en president Biden in Washington, vorige week. De VS wil dolgraag de technologische opmars van China afremmen en ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor het Veldhovense bedrijf.

Wennink houdt zich op afstand van de politieke gesprekken. Hij vindt dat ASML vooral moet uitleggen wat er kan gebeuren bij exportrestricties voor handel met China. "Dus we moeten politici voorzien van dat soort informatie, aan beide kanten van de oceaan. Niet alleen in Den Haag, ook in Washington. Op basis daarvan moeten zij hun verantwoordelijkheid nemen."