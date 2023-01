Oud-wereldkampioen Costa (36) weet bij vrijbuitersploeg opeens weer wat winnen is

It's race day 🙌 Rui Costa is excited for his debut 🤩 📸 @cyclingmedia_ag #ChallengeMallorca #TrofeoCalvia pic.twitter.com/evA60ezy6z

Tien jaar geleden was het een zekerheidje. Als Costa in een pittige koers met flink wat klimwerk in de kopgroep zat, dan kon je de bloemen vast opsturen naar Portugal. In 2013 won hij op die manier twee ritten in de Tour de France.

Zijn meesterstuk was het WK in Florence, waar Costa lachend wegreed van de kibbelende Spanjaarden Alejandro Valverde en Joaquim Rodríguez en de regenboogtrui voor zich opeiste.

Die Rui Costa reed de laatste jaren rond als een schim van zichzelf. In 2017 won hij voor het laatst een serieuze koers met een rit en het eindklassement van de Abu Dhabi Tour, voor mannen als Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Julian Alaphilippe. Zijn laatste zege was het Portugees kampioenschap in 2020.

Perfect voor Intermarché-Circus-Wanty

Nadat zijn contract bij UAE-Emirates was afgelopen, stonden de ploegen niet in de rij voor de inmiddels 36-jarige rittenkaper. Perfect materiaal voor een ploeg als Intermarché-Circus-Wanty, de ploeg van parel Biniam Girmay, Taco van der Hoorn en Mike Teunissen.

In zijn eerste koers voor de Waalse vrijbuitersploeg bewees Costa meteen zijn waarde, al was het voor de Spaanse regie nog even wennen dat hij nu in Belgische dienst rijdt.