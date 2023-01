OM zwakt verdenking in mishandelingszaak tegen Lil Kleine af

Het Openbaar Ministerie heeft de verdenking tegen rapper Lil Kleine afgezwakt. Hij wordt niet langer verdacht van zware mishandeling, maar nog wel van mishandeling. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan de NOS na berichtgeving van Shownieuws.

De rapper, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd vorig jaar februari gearresteerd omdat hij zijn ex Jaimie Vaes zou hebben mishandeld. Op sociale media doken beelden op waarop het lijkt dat hij Vaes uit een auto trekt en mishandelt.

Volgens Shownieuws is de aanklacht aangepast na een verklaring van Vaes. Zij heeft volgens het entertainmentprogramma gezegd dat de rapper niet met de autodeur heeft geslagen en dat haar hoofd niet tussen de autodeur was geklemd, zoals in sommige media werd gesuggereerd.

Zaak is nog in onderzoek

Het OM bevestigt dat de verdenking inderdaad is aangepast na een verklaring van een getuige, maar noemt de naam van Vaes niet. "De verdenking van mishandeling blijft staan", meldt een woordvoerder van het OM, die verder alleen wil zeggen dat het onderzoek nog bezig is.

De rapper kwam de afgelopen jaren meermaals in aanraking met politie en justitie. Vorig jaar kreeg hij nog een taakstraf van 120 uur opgelegd vanwege de mishandeling van een bezoeker in de Amsterdamse nachtclub Oliva in 2019.