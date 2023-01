Amerikaanse regering stuurt 31 tanks naar Oekraïne

Biden zei op de persconferentie dat "de Verenigde Staten en Europa volledig verenigd zijn" in de beslissing. "Dit is geen offensieve dreiging richting Rusland", benadrukte hij.

De moderne Abrams-tanks zijn zwaar gepantserd en grotendeels vergelijkbaar met de Leopards. In de Verenigde Staten is echter gewezen op logistieke problemen met de Abrams-tanks. Die rijden op kerosine in plaats van op diesel en zijn daardoor lastiger te onderhouden. Ook zijn ze moeilijker te besturen. De tanks kunnen bovendien pas over een aantal maanden worden ingezet in Oekraïne.

De Amerikaanse president noemde de Abrams-tanks "de meest capabele tanks ter wereld" en zei dat de VS zo snel mogelijk begint met het trainen van Oekraïense troepen in het omgaan met de tanks. Washington zal ook zorgen dat er onderdelen naar Oekraïne gaan om de tanks te kunnen onderhouden.