Belgen blunderen met vlag bij bezoek Rutte, De Croo zet situatie recht

De Belgische premier De Croo heeft in een videobericht aan premier Rutte erkend dat er een fout is gemaakt met het tonen van de Nederlandse vlag. Bij een bezoek van Rutte gisteren aan het kantoor van de premier in Brussel hing op de achtergrond de Nederlandse vlag ondersteboven.

Zowel De Croo als Rutte deelde op Twitter een foto waarbij de omgekeerde vlag duidelijk achter hen te zien was. Het leidde tot commentaar van mensen op Twitter, waarbij sommigen suggereerden dat België hiermee steun uitsprak aan de boerenprotesten.

In zijn eerste bericht op Twitter over de ontmoeting benoemde De Croo de omgekeerde vlag nog niet, maar is de vlag wel duidelijk te zien: