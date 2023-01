Cécile Narinx nieuwe hoofdredacteur regionale omroep L1

Cécile Narinx (52) wordt de nieuwe hoofdredacteur van L1. Ze volgt Leo Hauben op, die dertig jaar leidinggaf aan de redactie van de publieke regionale omroep van Limburg.

Narinx is geboren in Maastricht en werkte de afgelopen vijf jaar voor de Volkskrant. Eerder was ze hoofdredacteur van tijdschriften als Elle en Harper's Bazaar. Narinx studeerde algemene letteren en journalistiek in Utrecht.

Leo Hauben blijft als journalist verbonden aan L1, meldt 1Limburg.

Conflict

Bij de omroep was de afgelopen jaren onrust ontstaan door een conflict tussen voormalig directeur Peter Elbers en hoofdredacteur Hauben, schrijft het ANP. Daarbij werden Hauben en de redactie gesteund door de ondernemingsraad.

Het conflict leidde ertoe dat de directeur opstapte, maar ook Hauben besloot zijn plek af te staan.