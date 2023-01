Egyptische universiteit wil boycot op producten uit Nederland en Zweden

Een grote Egyptische universiteit heeft opgeroepen tot een boycot van Nederlandse en Zweedse producten in verband met het ontheiligen van de koran door extreemrechtse activisten. De Al-Azhar-universiteit in Caïro is het oudste en invloedrijkste instituut binnen de soennitische islam.

Zaterdag verbrandde de Deense anti-islamactivist Rasmus Paludan bij de Turkse ambassade in Stockholm een koran. Een dag later scheurde Edwin Wagensveld, voorman van de Nederlandse tak van anti-islamorganisatie Pegida, in Den Haag pagina's uit het heilige boek van de islam.

Zowel Paludan als Wagensveld kreeg van de autoriteiten toestemming voor hun protestactie, omdat die onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Eerder ook boycot

De Egyptische universiteit noemt de acties een "belediging" voor moslims en zegt dat een boycot van beide landen een passend antwoord is op regeringen die "barbaarse misdaden beschermen onder de onmenselijke en immorele vlag die zij vrijheid van meningsuiting noemen".

In 2020 riep de grootimam van de Al-Azhar-universiteit nog op tot een boycot van Franse producten vanwege spotprenten van de profeet Mohammed.

NAVO-lidmaatschap van Zweden

Ook in andere landen is er verontwaardiging over de acties. In het Pakistaanse Lahore werd geprotesteerd, net als in de Turkse steden Istanbul en Ankara. Eerder deze week waren er protesten in Irak en Jemen tegen Zweden, waarbij werd opgeroepen om Zweedse merken te boycotten.

Verder hoeft Zweden niet meer te rekenen op Turkse steun bij de aanvraag van lidmaatschap aan de NAVO als het Turkije en moslims niet respecteert, zei de Turkse president Erdogan gisteren. Ook was hij niet blij met een protest van pro-Koerdische actiegroepen van aflopen weekend in Stockholm.