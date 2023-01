Twee doden bij mesaanval in trein in Noord-Duitsland, dader opgepakt

In het noorden van Duitsland heeft een man zeker zeven treinreizigers aangevallen met een mes. Daarbij zijn twee mensen gedood en vijf gewonden gevallen, melden de autoriteiten in de deelstaat Sleeswijk-Holstein.

De man viel rond 15.00 uur zijn medepassagiers aan, vlak voordat de regionale trein station Brokstedt binnenreed. De dader is opgepakt, bevestigt de politie.

Paniek in trein

Zijn motief en identiteit zijn nog niet bekendgemaakt door de autoriteiten, maar BILD en Focus.de melden dat de man een Syriër is. De regionale krant Lübecker Nachrichten schrijft dat er grote paniek in de trein uitbrak toen drie meisjes een treinstel in kwamen rennen en schreeuwden dat ze iemand met een mes hadden gezien.

De trein was van Kiel onderweg naar Hamburg. Het treinverkeer tussen beide steden ligt grotendeels stil, melden de Duitse spoorwegen.

Dit zijn de eerste beelden van het station: