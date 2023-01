Hockeyers pas na rust langs 'listige' Koreanen in kwartfinales WK

Toch voelt dat voor Justen Blok niet helemaal zo. "Wat mij betreft is het allang begonnen en zijn we op de goede weg." Doelpuntenmaker Koen Bijen kijkt uit naar het duel met de Belgen. "De druk ligt bij hun. Laat maar komen."

Koen Bijen maakte twee treffers voor het Nederlands team. In een met name voor rust op en neer golvende wedstrijd hield Nederland uiteindelijk zonder al te veel moeite stand.

De Nederlandse hockeymannen zijn nog twee zeges verwijderd van de wereldtitel. In het Indiase Bhubaneshwar versloeg Oranje woensdagmiddag in de kwartfinales van het WK vrij eenvoudig de Zuid-Koreanen met 5-1.

Vlak daarna was het nog even schrikken toen scheidsrechter Ben Göntgen de bal na een strafcorner via een Nederlands been vol in het gezicht kreeg. Bebloed moest hij naar de kant en werd vervangen door de reserve-arbiter.

In de opwindende openingsminuten doken de Zuid-Koreanen bijvoorbeeld met drie man op in de Nederlandse cirkel na een slordigheid van Tijmen Reyenga. Ze kregen strafcorners en oogden scherp. Het spel golfde op en neer. Met kansen over en weer, zoals een bal die voorlangs scheerde van Floris Wortelboer. In een moordend tempo ook. Maar nog zonder doelpunten.

Na drie wedstrijden zonder tegengoal voor Oranje konden de Koreanen wel een keer scoren, tegen het eind van het duel. De eerste tegengoal voor het Nederlands team dit WK. Op dat moment had Oranje al een comfortabele 4-0 voorsprong. Op basis van de eerste twee kwarten was die ruime voorsprong niet vanzelfsprekend.

Vanaf kwart drie moest er een tandje bij, zei bondscoach Jeroen Delmee in de rust bij een snel perspraatje. Zijn mannen bleken te hebben geluisterd. Want al na twee minuten reageerde Bijen alert in de rebound na een gestopte strafcorner van Jip Janssen.

Toen even later ook de 3-0 viel, leek het duel wel beslist. Janssen gooide de bal knap de cirkel in, naar de vrijstaande Justen Blok, die de harde pass zo het doel in kaatste. Toch kwamen de Koreanen nog even. Vlak voor het einde van kwart drie moest Blaak, die tot dan toe in het kwart weinig te doen had, plots serieus optreden na een snoeiharde push vanuit een strafcorner. Na Blaaks touché belandde de bal op de lat.