Kamer wil opheldering van minister Adema na onduidelijkheid over mestbeleid

Waarom heeft minister Adema de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd over de problemen rond het mestbeleid? Dat is de meestgestelde vraag in het debat met de minister van Landbouw. VVD-Kamerlid Van Campen spreekt van "overheidswispelturigheid", PvdA'er Tijssen vraagt zich af of Adema de ernst van situatie soms niet inzag.

Nederlandse boeren hebben een uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid, de zogenoemde derogatie. Zij mogen nog een paar jaar meer mest uitrijden dan boeren in de meeste andere landen. In ruil daarvoor moest per 1 januari 2023 wel met de afbouw van de derogatie worden begonnen om het oppervlaktewater schoner te maken.

Maandag werd via de NOS bekend dat de minister al weken op de hoogte was van de eis van de Europese Commissie om begin dit jaar te starten, en niet pas per 2024 zoals Adema wilde. Zou dat niet gebeuren, dan dreigt Nederland de hele uitzonderingspositie kwijt te raken.

Bewuste beslissing

D66-Kamerlid De Groot stelt dat de overheid heeft gefaald. "Nederland heeft het voor zich uitgeschoven." PVV-Kamerlid Kops, die een motie van wantrouwen tegen de minister aankondigde, is harder in zijn bewoordingen. "Pas als de stront aan de knikker niet langer onder de pet kan worden gehouden, krijgen wij de informatie."

Brussel waarschuwde Adema half december per brief dat Nederland echt per 1 januari 2023 moest beginnen. "Waarom zijn wij niet geïnformeerd?", vraag BBB-Kamerlid Van der Plas zich af. "Is dat een bewuste beslissing geweest?" Tijssen: "Of zag hij de ernst van de brief niet in?" Gisteren heeft de minister overigens al laten weten spijt te hebben.

Van Campen (VVD) spreekt de minister erop aan dat hij de boeren hoop heeft laten houden dat 2023 een overgangsjaar zou zijn, terwijl hij wist dat Brussel daarmee niet akkoord ging. "De VVD baalt van de overheidswispelturigheid waarmee de boeren weer worden geconfronteerd."

Doldwazemestuitrijdagen

GroenLinks-Kamerlid Bromet stelt dat landbouwministers altijd naar geitenpaadjes zoeken in Europa. Ze geeft als voorbeeld de lobby rond de pulsvisserij. "Nederland zoekt altijd de randjes op van wat nog kan." Een aantal Kamerleden spreekt de zorg uit dat Adema daar nu weer mee bezig is.

De minister stelt namelijk voor dat boeren alsnog per 1 maart beginnen met maatregelen die het slootwater en oppervlaktewater schoner maken. "En ik zie dat je vanaf 16 februari dierlijke mest mag uitrijden", merkt De Groot op. "Als we niet oppassen worden het tussen half februari en 1 maart de doldwazemestuitrijdagen."

PvdA'er Thijssen oppert om het zekere voor het onzekere te nemen en alsnog eerder strengere regels in te voeren. Hij vreest dat de Europese Commissie alsnog eist dat de regels al per 1 februari ingaan, of zelfs met terugwerkende kracht op 1 januari. "Dan zitten boeren weer in de penarie."

Later vanmiddag komt minister Adema aan het woord.