Derde vluchtauto gevonden, verdachte Zwijndrecht nog spoorloos

De politie heeft een derde vluchtauto gevonden van de voortvluchtige verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht. De auto, een zwarte Seat Ibiza, werd gisteravond gevonden aan de Dolphijnstraat in Hoek van Holland.

Een nabijgelegen woning is binnengevallen door een arrestatieteam, maar de 49-jarige Minh Nghia Vuong werd niet aangetroffen. Volgens een politiewoordvoerder woont in het binnengevallen pand een kennis van de verdachte.

De politie sluit uit dat de voortvluchtige schutter het land per boot verlaten heeft via de haven van Hoek van Holland. "Overal waar grenscontrole is, kan hij er niet langs", zegt een woordvoerder.