Nederlandse handballers zetten stap, maar zijn ook kritisch: 'Terug naar tekentafel'

Jarenlang stonden de Nederlandse handballers in de schaduw van de zeer succesvolle damesploeg, die tussen 2015 en 2019 vijf medailles op internationale titeltoernooien op rij binnensleepte. Maar geleidelijk is de kentering ingezet en manifesteren ook de mannen, waar het veel moeilijker is om de mondiale subtop te bereiken dan bij de vrouwen, zich steeds nadrukkelijker. Na twee Europese kampioenschappen in 2020 en 2022 maakte Oranje tijdens het eerste WK in 62 jaar grote indruk in Polen, maar verloor het uiteindelijk de laatste twee wedstrijden waardoor het toernooi toch enigszins in mineur eindigde. Ook een plek op het olympisch kwalificatietoernooi voor Parijs 2024 is voorlopig nog onbereikbaar. 'Te simpele fouten' Waar staat dit team nu? Wat is het perspectief voor de komende jaren? Samir Benghanem is er na de nipte nederlaag in het slotduel met Servië duidelijk over. "We moeten terug naar de tekentafel", concludeert de cirkelspeler van Aalsmeer. "Als ploeg staan we weer met beide voeten op de grond. We hebben op dit WK veel goede dingen gedaan, maar ook een hoop slechte... Het was niet constant genoeg, er zijn momenten dat we niet geconcentreerd zijn. In de aanval liet de afronding te wensen over en in de dekking maken we nog te vaak simpele fouten. En zo is er nog wel meer voor de evaluatie", analyseert Benghanem.

De Nederlandse mannenhandbalploeg op het WK - Getty

Nederland is, zo bleek woensdag na wat rekenwerk, als veertiende is geëindigd op het WK. De ploeg van coach Staffan Olsson won drie keer (Noord-Macedonië, Argentinië en Qatar), maar verloor er ook drie (Noorwegen, Duitsland en Servië) waarvan twee in de hoofdronde. "Als je de hoofdronde ingaat met twee punten weet je dat je in principe drie keer moet winnen voor een plaats in de kwartfinales", zegt opbouwer Dani Baijens. "Dat zat er nog niet in." Smalle bank bij Oranje Baijens hoort bij de spelers met de meeste minuten, na Benghanem en Luc Steins. Ook doelpuntenmaker Kay Smits moest vol aan de bak. De smalle bank is een aandachtspunt, terwijl 'doorwisselen' in het handbal (zonder kwaliteitsverlies) een groot voordeel kan opleveren. Vermoeidheid speelde bij Oranje daarom ontegenzeggelijk een rol tijdens het WK, waar om de dag werd gespeeld. "Ik heb eens op een lijstje gekeken, maar met die speelminuten staan we ver boven andere landen. Dat wist je van tevoren, het is niet anders", stelt linkeropbouwer Baijens van het Hamburgse HSV vast. "We moeten in de breedte beter worden. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Dit was ons eerste WK. Het is een proces, waarbij ook de nieuwe bondcoach zijn eigen inbreng en ideeën heeft. We hebben nog tijd nodig." "Elkaar blijven uitdagen" Steins, onmisbaar voor Oranje als spelverdeler en ook tijdens dit toernooi weer de speler met de beste statistieken, sluit zich daar grotendeels bij aan. Maar is ook kritisch. "Zoals het nu gaat, mag je niet tevreden zijn. Je moet steeds opnieuw analyseren en ermee bezig blijven. Elkaar blijven uitdagen. Als je niet verbetert, wordt het op den duur slechter."

Vreugde bij de Nederlandse reserves - AFP

De Limburger van topclub Paris SG vindt dat Nederland in principe moet doorgaan op de huidige weg. "Ons snelle spel moeten we perfectioneren. Met onze manier van spelen nemen we risico. In de omschakeling maken wij als ploeg het verschil. We hebben nog te weinig spelers die standaard van negen of tien meter afstand doelpunten maken. Maar soms willen we ook iets te snel en dan ga je fouten maken en verliezen we ballen zoals in de tweede helft tegen Duitsland. Die balans moeten we de komende jaren blijven zoeken." Afscheid Na het laatste duel tegen Servië kondigden de dertigers Jasper Adams, Jeffrey Boomhouwer en Iso Sluijters hun afscheid aan. Ze kwamen onder leiding van Olsson nauwelijks aan spelen toe in Krakau en Katowice. Nederland heeft dringend behoefte aan nieuw elan. "In de Duitse competitie zie ik jonge talenten waarbij het snel kan gaan. Ze zijn er echt wel", denkt Benghanem. "Maar dat spelers die stap gaan maken, is wel nodig. Eigenlijk is het nooit genoeg." Steins wijst daarbij ook op de huidige lichting. "Er zit nog voldoende rek in deze ploeg. De gemiddelde leeftijd ligt onder de 30 jaar. Spelers op belangrijke posities hebben nog een aantal jaren te gaan en ik weet ook dat jonge jongens lopen te duwen en een prominentere rol willen en gaan krijgen. De nieuwe generatie erachter moet ook de aansluiting kunnen maken." Meer besef Hoewel Steins geldt als een natuurtalent, weet hij als geen ander hoe zwaar de route is naar de top. En wat je daar allemaal voor moet doen en laten. "Het komt je echt niet vanzelf aanwaaien", waarschuwt de vedette van Oranje de jonge generatie.

Luc Steins - AFP