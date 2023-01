Mensenrechtenhof in Straatsburg buigt zich over rol Rusland bij MH17-ramp

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat zich buigen over het mogelijke aandeel van Rusland bij het neerhalen van vlucht MH17. Dat is een grote opluchting voor de nabestaanden, al moeten zij waarschijnlijk nog jaren wachten op een uitspraak over de mogelijke schuld van Rusland aan de vliegramp.

Rusland probeerde het mensenrechtenhof ervan te weerhouden de klachten van Nederland en Oekraïne in behandeling te nemen. Het Kremlin voerde aan dat het helemaal niets te zeggen had in Oost-Oekraïne en dus ook niet verantwoordelijk kan zijn voor het afschieten van de fatale Buk-raket op 17 juli 2014 vanuit die regio.