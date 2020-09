Tien Franse regio's en Tsjechië op oranje • Consumentenvertrouwen blijft laag

De Verenigde Staten zullen vandaag de grens van 200.000 coronadoden passeren. De Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die sinds het begin van de pandemie de mondiale cijfers bijhoudt, heeft 199.881 doden genoteerd. Ook relatief, dus in verhouding tot de bevolkingsgrootte, is de VS daarmee een van de meest getroffen landen.

En de crisis is nog lang niet onder controle, zegt correspondent Lucas Waagmeester in Washington D.C. "In 28 van de 50 staten zijn er weer meer besmettingen dan een week geleden. Ook landelijk gezien is de trend omhoog. En er is nog altijd geen consensus in het land hoe men moet omgaan met deze crisis."

De meningen over de aanpak van de coronacrisis verschillen dan ook sterk, zegt Waagmeester in het NOS Radio 1 Journaal: