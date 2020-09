Rutte: mondkapjesregel was medische afweging • Weer corona op nertsenfokkerij

Van Dissel wijst de Kamerleden erop dat Nederland niet het enige land is waar het coronavirus weer in opmars is. Hij wees onder meer op Denemarken, maar vooral op Zuid-Frankrijk, waar de ziekenhuizen weer moeten opschalen. Hij verwacht dat hetzelfde patroon in Nederland te zien zal zijn. "Na de jongeren komen de ouderen. Al zie je wel dat die laatste groep zich meer bewust is van de risico's en vaak aan een soort zelfisolatie doet."

Hij ziet ook in het beschikbare onderzoek dat Nederlanders zich minder goed aan de coronamaatregelen houden, zoals 1,5 meter afstand en thuiswerken. Dat laatste blijkt met name uit de mobiliteitscijfers die Google bijhoudt. Bloedtesten laten zien dat inmiddels 1 miljoen Nederlanders besmet zijn geweest. Inmiddels is duidelijk dat daar in het voorjaar al veel jongvolwassenen bij waren. "Maar die kwamen nauwelijks in het ziekenhuis en werden daarom niet getest. Daardoor bleef het onder de radar. Maar wat dat betreft is er weinig veranderd."

Volgens Van Dissel is er geen enkele aanwijzing dat het virus milder wordt. Hij zegt dat Nederland zich op een kantelpunt bevindt en dat het terecht is dat het kabinet vrijdag nieuwe maatregelen afkondigde.

Afgelopen maart spraken premier Rutte en hij korte tijd over het opbouwen van groepsimmuniteit. Nu zei Van Dissel dat dit alleen mogelijk is via een vaccin.