De Jonge: genoeg beschermingsmiddelen op voorraad • Britse pubs eerder dicht

De stemming onder consumenten is in september nauwelijks veranderd ten opzichte van een maand eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een consumentenvertrouwen van -28 tegenover -29 in augustus. Daarmee blijft het vertrouwen van consumenten hangen rond het dieptepunt van dit jaar. Dat was -31 in mei.

Consumenten zijn deze maand wel minder negatief over de financiële situatie in het komende jaar. Ook vinden ze de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder ongunstig.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is -6. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). In januari 2000 werd de hoogste stand ooit gemeten (36).