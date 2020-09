Britse pubs moeten eerder dicht • Opnieuw coronadode op Aruba

De Britse regering scherpt de maatregelen tegen het coronavirus weer deels aan. Alle cafés en restaurants in Engeland moeten vanaf donderdag uiterlijk om 22.00 uur sluiten en alleen mensen met een tafel mogen nog bediend worden.

Met de nieuwe maatregelen wil de Britse regering de nieuwe golf besmettingen indammen. Het aantal coronagevallen stijgt hard in Groot-Brittannië. Premier Johnson spreekt vanavond het Britse volk toe over de situatie. Naar verwachting zal hij onder meer benadrukken dat mensen afstand moeten houden en regelmatig hun handen moeten wassen. De Britse krant The Telegraph meldt dat Johnson ook zal oproepen om weer zo veel mogelijk thuis te werken.

Gisteren waarschuwde de belangrijkste wetenschappelijke adviseur van de Britse regering, Sir Patrick Vallance, dat het aantal besmettingen tot half oktober kan oplopen tot tienduizenden per dag. "Als dit zo doorgaat, en dit is een heel grote als, verdubbelt het elke zeven dagen. Dan kom je half oktober uit op ongeveer 50.000 gevallen per dag."