Dodental cholera in Malawi stijgt tot boven de duizend

De uitbraak van cholera in Malawi heeft sinds maart aan meer dan duizend mensen het leven gekost. Het aantal besmettingen is opgelopen tot ruim 30.000. De meeste patiënten overleden in de grote steden Blantyre en Lilongwe. De uitbraak is volgens de gezondheidsautoriteiten nog altijd niet onder controle. Cholera wordt voornamelijk overgedragen door het drinken van besmet water of het eten van besmet voedsel. Maar ook huidcontact met ontlasting of braaksel van een patiënt kan tot een besmetting leiden. De patiënt kan last krijgen van hevige, waterdunne diarree. Omdat het lichaam hierdoor veel vocht verliest, kan dit leiden tot ernstige uitdroging. Zonder behandeling is dit levensgevaarlijk. 'Voorzichtig met begrafenissen' De minister van Volksgezondheid Khumbize Chiponda heeft daarom opgeroepen met name voorzichtig te zijn bij begrafenissen van cholerapatiënten. Veel besmettingen volgen op begrafenisplechtigheden waarbij de overleden patiënt is gewassen en gereedgemaakt door de familie. Daarna volgen vaak uitgebreide plechtigheden waarbij ook gegeten en gedronken wordt. Hij roept mensen op om goede ontsmettingsmaatregelen te nemen en gebruik te maken van chloor en plastic lijkzakken.

Afrika-correspondent Saskia Houttuin: "Een perfect storm: het lijkt erop dat Malawi daar met deze cholera-uitbraak in is beland. Dat de infectieziekte nu zo om zich heen grijpt, is niet terug te leiden tot één aanwijsbare oorzaak. Een van de mogelijke aanleidingen is dat begin vorig jaar veel Malawiërs, met name in het zuiden van het land, hun huis moesten verlaten vanwege hevige regenval en orkanen. In de provisorisch opgezette vluchtelingenkampen hadden veel van hen daardoor geen toegang tot schoon drinkwater. Ook is er wereldwijd een tekort aan cholera-vaccins. In Malawi krijgen mensen normaal gesproken twee doses, maar vanwege het tekort krijgen ze er nu één. Daarnaast wordt ook de politiek schuld aangerekend: critici zeggen dat de ernst van de uitbraak te lang is onderschat, waardoor niet op tijd is begonnen met maatregelen die verdere verspreiding hadden kunnen voorkomen. Extra lastig is bovendien dat inwoners, vaak vanwege gebrek aan juiste voorlichting, de autoriteiten wantrouwen. Bij klachten melden velen zich niet bij de speciaal opgezette cholera-klinieken; religie speelt daar soms ook een rol bij. Afgelopen zondag escaleerde dit in een dorp in het zuiden van het land, waar betogers een cholerakliniek aanvielen."