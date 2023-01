Duidelijke rolverdeling helpt AZ aan knappe tweede plek: 'Maar we willen meer'

AZ-trainer Pascal Jansen staat met zijn ploeg tweede in de eredivisie, maar wil meer. - NOS

In dat soort tegenvallers hebben Jansen en co geen zin meer in de tweede helft van dit seizoen. "Dat soort momenten moeten uit ons systeem", zegt hij. "We willen in de tweede seizoenshelft meer controle hebben in wedstrijden." "We moeten - en dat is inherent aan meer controle hebben - stabieler worden. Daar hoort ook bij dat je moet gaan aanvoelen wanneer er voor tegenstanders niets meer te halen mag zijn." Geloofsbrieven Oké, er kan dus nog best een en ander beter bij AZ. Maar dat er ook enorm veel goed gaat in Alkmaar, kan zelfs een uiterst kritische trainer niet ontkennen. Hoe leidde Jansen zijn ploeg naar die tweede plek in de eredivisie? "We houden vast aan onze geloofsbrieven. We hebben een heel duidelijke manier van spelen en ook de verhoudingen binnen de spelersgroep zijn duidelijk. Ze weten wanneer ze aan de beurt zijn."

Pantelis Hatzediakos viert een feestje met de supporters van AZ - AFP

Daar zit wat in. Het basiselftal van AZ is gedurende de eerste seizoenshelft nauwelijks veranderd. De voorhoede staat met Vangelis Pavlidis, Jens Odgaard en de weer opgebloeide Jesper Karlsson als een huis. Datzelfde geldt voor het middenveld, waar Tijjani Reijnders zich tot een motor van het elftal heeft ontpopt. En ook achterin lijken de verhoudingen duidelijk. Competitief zijn In de breedte zit AZ wat minder ruim. Daarom baalt Jansen ook zo van de blessure die aanjager Dani de Wit opliep, in het gewonnen thuisduel met Fortuna Sittard. "Het is een vervelende blessure, dus we zijn 'm ook wel een tijdje kwijt. Maar goed, dat soort dingen horen bij ons vak." Verder moeten de Alkmaarders het in Deventer stellen zonder de verdedigers Sam Beukema en Bruno Martins Indi. Jansen wil dat AZ nóg beter wordt en als je al tweede staat, is voorzichtig nadenken over de landstitel helemaal niet zo gek. "We willen competitief zijn met de traditionele topdrie. We zijn op de helft van het seizoen en we mogen redelijk tevreden met onszelf zijn. Maar we willen meer."