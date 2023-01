Duitsland nu ook officieel overstag, Berlijn stuurt Leopardtanks naar Oekraïne

Duitsland levert veertien moderne Leopard 2-tanks aan Oekraïne, heeft de Duitse regering bevestigd. Berlijn stemt daarnaast in met de levering aan Oekraïne van die tanks door andere landen. Gisteren werd dat al door verschillende Duitse media gemeld.

Bondskanselier Scholz zegt dat de levering "onze bekende lijn volgt om Oekraïne zo goed mogelijk te ondersteunen". Het doel is volgens hem om snel de training van de Oekraïense troepen te beginnen en de tanks te leveren. De Leopard 2 wordt gezien als een van de beste tanks ter wereld en is in Europa in groten getale aanwezig. Ook Spanje, Griekenland, Denemarken en Finland hebben de Duitse tank in gebruik.

Berlijn was lange tijd terughoudend met de levering van zwaarder materieel uit vrees voor escalatie van de oorlog. De Duitsers produceren de Leopard 2-tanks en moeten daarom toestemming geven voor de levering, ook als andere landen ze willen schenken. Afgelopen tijd werd de druk om toestemming te geven flink opgevoerd door landen als Polen en de Baltische staten, die pal achter Oekraïne staan in de oorlog met Rusland.

Reactie op Duits besluit

"De eerste stap is gezet", zegt de Oekraïense topfunctionaris Andrej Jermak in een reactie op het nieuws. "De volgende stap is een 'tankcoalitie'. We hebben veel Leopards nodig." Daarmee verwijst hij naar de landen die hebben gezegd Leopards te zullen sturen na goedkeuring van Berlijn. Ook uit Warschau, Londen en Parijs komen positieve reacties.

De Russische ambassade in Berlijn zegt dat Duitsland met dit besluit "afstand neemt van zijn historische verantwoordelijkheid jegens Rusland", die voortvloeide uit de nazi-misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rusland heeft in het verleden wapenleveranties aan Oekraïne scherp veroordeeld. Het Kremlin ziet daarin het bewijs in dat het Westen verantwoordelijk is voor escalatie van het conflict.