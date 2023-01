Rotterdam na drie roerige jaren weer in teken van filmfestival

Rotterdam ademt de komende 12 dagen film, want het International Film Festival Rotterdam (IFFR) gaat vandaag van start. Het is de eerste fysieke editie van het grootste filmevenement van Nederland na drie roerige jaren.

Voor de coronapandemie trok IFFR, dat bestaat sinds 1972, nog zo'n 340.000 bezoekers, maar door een teruggevallen kaartverkoop tijdens de twee laatste online edities kwam het evenement financieel onder druk te staan. Er is nu twee miljoen euro minder budget dan voor de pandemie.

Ook heeft het filmfestival een stevige personeelsreorganisatie achter de rug. Oud-werknemers deden afgelopen april bovendien een boekje open over een onaangenaam hiërarchisch werkklimaat en intimiderende pesterijen. Hoe gaat het IFFR verder na deze moeilijke jaren?

Tientallen medewerkers vertrokken

Eind 2019 kreeg het festival een nieuwe artistiek directeur: Vanja Kaludjercic. Sinds haar aantreden, twee jaar voor de reorganisatie, stapten meerdere medewerkers naar de vertrouwenspersoon. De raad van toezicht ondernam geen actie.

In korte tijd verlieten meer dan zeventig medewerkers de organisatie, zowel vrijwillig als onvrijwillig. De vaste programmeurs in loondienst, die jaren voor het festival werkten, werden de laan uitgestuurd en vervangen door freelancers. Kort daarna stapten zeven oud-medewerkers naar diverse media met verhalen over de onprettige werkcultuur.

Twee journalisten en twee ex-werknemers werden na die openbaringen geïntimideerd. Ze ontvingen onder andere proefpakketten incontinentiemateriaal en er werden voor hen afspraken gemaakt bij een haarkliniek, een diëtistenpraktijk en afvalprogramma Weight Watchers.

De directie herkende zich niet in een angstcultuur op de werkvloer. Als verklaring voor de ontslaggolf gaf die aan dat het festival toekomstbestendig moest worden en dat rode cijfers moesten worden vermeden. Maar van een aantal ontslagen vaste programmeurs werd het ontslag door het UWV afgekeurd.

'Ingewikkelde puzzel'

Lot Piscaer was één van de oud-medewerkers die werd gepest met proefpakketten incontinentiemateriaal. Ze werkte twintig jaar voor IFFR, waarvan de laatste jaren als freelance copywriter. Ze zegt dat ze van de ene op de andere dag geen opdrachten meer kreeg, zonder dat de organisatie haar dat liet weten.

Piscaer diende een klacht in bij het filmfestival. Daarop volgde een gesprek met zakelijk leider Marjan van der Haar. Die noemde de pesterijen volgens Piscaer "een heel ingewikkelde puzzel".

Per e-mail reageerde Van der Haar later, in november 2022: "Dit is uitermate vervelend en dit zou niemand moeten overkomen. We kunnen echter niet vaststellen dat er causaal verband is tussen jouw onprettige ervaring (via de post of anderszins) en de organisatie van IFFR". Ook schrijft Van der Haar dat de organisatie een enquête over sociale veiligheid heeft uitgezet. "Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat men zich niet onveilig voelt en zich durft uit te spreken."

Piscaer vindt de reactie nietszeggend: "Ik heb hier niks aan. Ik krijg niet het gevoel dat het serieus is onderzocht. Ze heeft me ook nooit om feitelijke informatie omtrent de pesterijen gevraagd." De organisatie wil tegenover de NOS niet reageren.

Rotterdam ademt film

Ondanks alle problemen en kritiek zijn in Rotterdam de komende dagen films te zien die nog nergens anders in Nederland te zien zijn. Kunst- en cultuurliefhebbers voelen en zien dat er iets met de stad aan de hand is: van alle feestjes tot aan de aankleding van het centrum, zegt kunst- en cultuurjournalist Fay van der Wall. Ze werkte tien jaar bij het festival als vrijwilliger. Jaarlijks zijn er ruim 900 vrijwilligers op het IFFR. "Het is een soort vrijhaven voor filmmakers die op andere plekken in de wereld misschien niet veel podium krijgen."

In de programmering is geen grote koerswijziging te ontdekken. Van der Wall kijkt dit jaar uit naar de Rotterdamse producties. In 2018 begon het festival met de zogenoemde RTM-programmering: films van lokale makers. Toen stonden er nog acht Rotterdamse films geprogrammeerd, nu zijn dat er meer dan dertig. "Rotterdam heeft door de jaren heen een levendiger filmsector gekregen en het IFFR pakt zijn verantwoordelijkheid daarin om deze ook te vertonen in het RTM-programma", zegt Van der Wall.

Ze kijkt uit naar de twintigste keer dat ze het festival bijwoont, al is het met bijgedachten: "Door de manier waarop de reorganisatie verlopen is, heb ik wel een wat vieze bijsmaak gekregen."