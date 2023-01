Woningen en kantoor van familieleden 'Bolle Jos' doorzocht

In een poging om informatie over de verblijfplaats van 'Bolle Jos' te krijgen, zijn woningen en een kantoor van familieleden van hem doorzocht, meldt het Openbaar Ministerie. Jos Leijdekkers, verdacht van grootschalige cocaïnehandel, is een van de meest gezochte verdachten van Nederland. Twee vrouwen van 68 en 27 zijn aangehouden in de zaak.

De familieleden van wie de woningen en het kantoor zijn doorzocht, worden zelf verdacht van het witwassen van crimineel geld. Het OM vermoedt dat zij geld en dure cadeaus hebben aangenomen, terwijl ze wisten van de criminele herkomst.

Sieraden en contanten ingenomen

Er zijn panden doorzocht in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam. Daarbij is beslag gelegd op kostbare horloges en andere sieraden, dure handtassen en grote geldbedragen in euro's en verschillende andere valuta. De rechercheurs troffen ook twee valse Duitse paspoorten aan.

Verder zijn er mobiele telefoons, usb-sticks, computers, camera's en foto's in beslag genomen. Samen met andere gegevensdragers worden die doorzocht op aanwijzingen van de verblijfplaats van Leijdekkers.

Vorig jaar loofde het OM een beloning van 75.000 euro uit voor de gouden tip die naar Leijdekkers leidt. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted List.