Rekenkamer: kabinet geeft geen 'totaalplaatje' van klimaatkosten

Het kabinet geeft geen duidelijk overzicht van de miljarden euro's die aan het klimaat worden uitgegeven. Verschillende ministeries hebben op hun begroting of andere overzichten verschillende bedragen gezet voor bijvoorbeeld windparken op zee, de sanering van de veestapel of het verduurzamen van huurwoningen, maar om hoeveel geld het samen gaat, is niet duidelijk. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de Nederlandse uitgaven aan klimaatmaatregelen.

Het parlement krijgt "geen eenduidig en compleet overzicht" van de betrokken ministers, constateert De Rekenkamer, die controleert of het belastinggeld goed is besteed.

Het kabinet geeft nu 6,8 miljard euro uit aan de bestrijding van de opwarming van de aarde. Daar komt nog ongeveer 35 miljard bij als de Tweede Kamer instemt met het nieuwe klimaatfonds.

Niet consistent

In de Kamer zijn al langer zorgen over het inzicht in de miljardenuitgaven aan het klimaat. Dat was voor de Rekenkamer reden om de verschillende begrotingen en overzichtsrapportages nauwkeurig door te spitten. "Niet altijd consistent en navolgbaar", concluderen de onderzoekers.

Minister Kaag van Financiën zegt dat de aansluiting van windparken op zee 150 miljoen minder kost dan haar collega Adriaansens van Economische Zaken heeft aangegeven. Het ministerie van Landbouw rekent voor de sanering van de varkenshouders tussen 2020 en 2027 een bedrag van 259 miljoen euro. In een ander overzicht van de klimaatuitgaven staat een bedrag van 44 miljoen euro ingeboekt.

Verder constateert de Rekenkamer dat de verschillende ministeries verschillende definities van klimaatmaatregelen gebruiken. Het is dan ook niet uitgesloten dat sommige uitgaven onterecht onder de noemer klimaatmaatregelen worden geplaatst.