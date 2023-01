Feyenoord telt weer mee en dat ontgaat ook de nieuwe bondscoach Koeman niet

Lutsharel Geertruida viert het doelpunt tegen Ajax - Feyenoord

"Het is logisch dat een bondscoach altijd kijkt naar jonge spelers die het goed doen bij de Nederlandse topclubs", vertelt commentator Jeroen Elshoff. "Bij Feyenoord zit een trainer die een speelstijl hanteert waarvan ik mij kan voorstellen dat die de bondscoach ook enorm aanspreekt." Zo logisch leek dat een paar maanden geleden nog niet. Trainer Arne Slot liet meerdere keren weten teleurgesteld te zijn in het schamele aandeel van Feyenoord in de selecties van Oranje, maar toonde er later ook wel weer zijn begrip voor. A-internationals kosten te veel "Wij hebben onze international Tyrell Malacia verkocht. En wij zijn niet in de positie om A-internationals te kopen", realiseerde Slot zich, die afgelopen zomer vooral buitenlandse spelers verwelkomde. Maar het zal hem goed doen dat mede door de goede resultaten de ontwikkeling van enkele jongelingen in een stroomversnelling is geraakt. Zo hebben zes steunpilaren van de huidige ploeg de Nederlandse nationaliteit.

De zes potentiële Oranjeklanten van Feyenoord op dit moment - NOS

"Wat Koeman vooral aanspreekt, is de manier waarop Slot met 4-3-3 successen boekt. Hij wil die intensiteit van Feyenoord er ook bij Oranje inbrengen", denkt commentator Arman Avsaroglu, waarbij vooral keeper Bijlow en Lutsharel Geertruida volgens hem mogen hopen op een uitverkiezing. Alle ogen zullen gericht zijn op de prestaties van de koploper, als woensdagavond NEC naar De Kuip komt. In Nijmegen verspeelde Feyenoord twee punten. "Onze uitdaging is om het beter te doen dan in de eerste seizoenshelft", meent Slot. "Met NEC treffen we een ploeg die dit seizoen al vaak heeft aangetoond dat het moeilijk te verslaan is", vervolgt de trainer, die wederom een beroep doet op de supporters. "Zij kunnen woensdagavond opnieuw van grote waarde zijn voor ons, misschien nog wel meer dan afgelopen zondag." Feyenoord speelt in een kolkende Kuip gelijk tegen Ajax (1-1):

De hoogtepunten uit de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in de zeventiende speelronde van de eredivisie. - NOS

"Maar Koeman zal toch ook vooral kijken hoe de Feyenoorders zich houden in Europese duels met meer weerstand en in de Nederlandse topwedstrijden", denkt Elshoff. "Dat zal toch het niveau zijn waar spelers zich echt voor een bondscoach kunnen en moeten laten zien." Feyenoord telt in elk geval weer mee, niet op de laatste plaats omdat de volledige technische staf van Oranje goed bekend is bij de club. Feyenoord-georiënteerd "Koeman heeft er niet al te lang geleden tot ieders grote genoegen gewerkt. En daarbij is zijn staf best Feyenoord-georiënteerd", merkt Avsaroglu. Assistent Erwin Koeman was ooit trainer van Feyenoord (2005-2007) en Patrick Lodewijks was er doelman (2002-2007) en keepertrainer (2007-2016).

De nieuwe staf van het Nederlands elftal - AFP

"En de andere assistent, Sipke Hulshoff, loopt momenteel als assistent van Arne Slot nog dagelijks rond bij Feyenoord en weet precies wat daar speelt en wie hij mee zou kunnen nemen. De vorige staf was met Louis van Gaal, Danny Blind en Edgar Davids was natuurlijk meer op Ajax gericht..."