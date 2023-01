Ajax draagt voormalig ProRail-baas Eringa voor als nieuwe voorzitter raad van commissarissen

De club uit Amsterdam is nog op zoek naar een opvolger voor 'voetbalcommissaris' Danny Blind. Adrie Koster is nu de adviseur van de raad van commissarissen op het gebied van voetbaltechnische zaken.

Er is door de tegenvallende resultaten van het eerste elftal veel kritiek op de rvc van Ajax. Afgelopen week zei oud-speler Keje Molenaar: "In de raad van commissarissen zitten allemaal boekhouders, accountants en weet ik veel wat het allemaal zijn. Er zit he-le-maal niemand met een voetbalvisie".

De 61-jarige Eringa was voorzitter van de Stichting Open Nederland, dat tijdens de coronapandemie bijdroeg aan de heropening van bedrijven en evenementen, onder meer middels Testen voor Toegang.

Hij heeft een jarenlange bestuurlijke ervaring. Zo was Eringa tussen 2015 en 2019 voorzitter van ProRail. Daarnaast was hij korpschef van de politie Flevoland, directeur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, gemeentesecretaris in Nijmegen en ceo van de Franse openbaar vervoermaatschappij Transdev.

Nummer vijf eredivisie

Als huidige nummer vijf van de eredivisie gaat Ajax zowel sportief als bestuurlijk door een moeizame periode. Het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars begin vorig jaar wegens grensoverschrijdend gedrag, heeft de club uit Amsterdam niet goed kunnen opvangen.

Overmars werd opgevolgd door het tweemanschap Gerrie Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, dat het vertrek van vele belangrijke spelers niet voldoende heeft weten op te vangen.

Op 14 maart wordt de benoeming van Eringa officieel, tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ajax.