Spaanse man van 74 aangehouden voor versturen zes bombrieven

In Spanje is een 74-jarige man opgepakt in verband met de zes bombrieven die eind vorig jaar naar verschillende plekken in Spanje zijn verstuurd, meldt tv-station La Sexta. Een medewerker van de Oekraïense ambassade raakte lichtgewond bij het openen van een pakketje.

De verdachte, een gepensioneerde ambtenaar, werd aangehouden in het noorden van het land, in Miranda de Ebro. Meer details zijn niet naar buiten gebracht. Hij wordt overgebracht naar Madrid om verder te worden ondervraagd. Over zijn motief is nog niets bekend. Onderzocht wordt of hij banden heeft met Rusland.

De bombrieven werden tussen 24 november en 2 december gestuurd naar premier Sánchez, de Oekraïense ambassade in Madrid, het ministerie van Defensie, een luchtmachtbasis en de Amerikaanse ambassade in Spanje.

Hersenschudding

Een explosief in een van de pakketjes ging af bij de Oekraïense ambassade. Het pakket was bedoeld voor de ambassadeur. Een medewerker vertrouwde het niet en besloot het pakket daarom zonder omstanders te openen buiten het gebouw, waar het ontplofte. De medewerker raakte gewond aan zijn handen en liep een hersenschudding op, zei de ambassadeur destijds.

Van de verstuurde pakketjes ging er een niet af, op de vliegbasis Torrejón. Volgens de autoriteiten heeft dat pakketje de meeste aanwijzingen opgeleverd. Er werd dna op aangetroffen dat niet in de politiedatabase voorkwam.

Opvallende postzegel en envelop

Alle brieven werden vanuit hetzelfde distributiecentrum verstuurd, in Valladolid. Ze droegen een postzegel die maar in beperkte oplage was uitgegeven en waren met de hand geschreven.

Uit het handschrift kon worden opgemaakt dat de brieven mogelijk door een ouder persoon waren opgesteld. De politie bekeek ook beelden van het postkantoor van waaruit de brieven werden verstuurd.

Verder waren de enveloppen opvallend. De politie achterhaalde het bedrijf waar ze online worden verkocht. Uit de verkoopgegevens bleek dat er een koper was in Burgos, in de buurt van waar de man is aangehouden. Die locatie kwam ook naar voren in het onderzoek naar de camerabeelden uit het postdistributiecentrum.