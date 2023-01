Kamer debatteert met Rutte over excuses slavernijverleden

Veel mensen waren blij met die excuses, maar er is ook kritiek. Bijvoorbeeld over de rommelige manier waarop ze tot stand kwamen en op de timing.

In De Tweede Kamer is het debat begonnen over de excuses die premier Rutte in december, namens de Nederlandse regering, heeft aangeboden voor het slavernijverleden.

'Geen punt, maar een komma'

Premier Rutte bood op 19 december vanuit Den Haag excuses aan voor het slavernijverleden. Zeven andere kabinetsleden waren in Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk om over het onderwerp te praten.

In aanloop naar de historische dag waren onrust en discussie ontstaan, nadat was uitgelekt dat er excuses aankwamen. Veel mensen vroegen zich af waarom er ineens zo'n haast gemaakt moest worden en waarom het kabinet daar vooraf niet over had overlegd.

Op 1 juli 2023 is het 160 jaar geleden dat de slavernij officieel door de Nederlandse regering werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat de laatste mensen daadwerkelijk vrij werden. Dat zou misschien een betere datum zijn, vonden critici.

Rutte zei bij de excuses dat er "geen punt, maar een komma" was gezet. En dat er nog veel zal gebeuren in aanloop naar 1 juli, in het hele herdenkingsjaar 2023 en in de jaren daarna.