'Levering van honderd tanks gaat wezenlijk verschil maken in de oorlog'

De Westerse bondgenoten lijken overstag, verwacht wordt dat er snel tanks richting het front worden gestuurd, waar Oekraïne al een tijd om vraagt. De verwachting is dat ze belangrijk zullen worden in de oorlog.

De Duitse Leopard 2 wordt gezien als een van 's werelds beste tanks en is in Europa in grote getale aanwezig. "Het is een degelijke, robuuste, goed beschermende tank", legt oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruif uit in het NOS Radio 1 Journaal. Hij denkt dat juist in deze fase van de oorlog de tanks het verschil kunnen maken.

"Iedereen voelt dat dit jaar de beslissingen gaan vallen. Er zijn weinig voorraden, zowel bij de Russen als bij de Oekraïners. De komende maanden gaan we heel heftige gevechten zien. Dan zoek je naar zo veel mogelijk middelen om die gevechten zo goed mogelijk in te kunnen gaan", legt De Kruif uit. Hij benadrukt wel dat er dan een paar honderd tanks nodig zijn.

Honderd tanks voldoende

Oekraïne vraagt zo'n driehonderd tanks. Internationale experts schatten de nood iets lager in en denken dat honderd tanks al een groot verschil zullen maken. Met de coalitie die Duitsland heeft gesmeed lijkt dat aantal wel gehaald te kunnen worden, denkt Oost-Europadeskundige Bob Deen van Instituut Clingendael.

"Met de aantallen die nu genoemd worden, lijkt er een coalitie te komen van tien tot twaalf landen. Als die allemaal tien tot veertien tanks leveren, kom je rond de honderd uit", maakt Deen de rekensom in Nieuwsuur. "Dat gaat zeker een wezenlijk verschil maken."

Snel in gebruik

Waar normaal gesproken een opleiding van vier maanden vereist is om de tanks operationeel te krijgen, denkt De Kruif dat het pantservoertuig nu al binnen een paar weken aan het front kan staan.

"Als je ervaren tankers kunt krijgen die een beetje weten hoe een tank werkt, dan kun je met een paar weken heel ver komen. Moet je van burgers militairen maken, dan kost je dat wel maanden."