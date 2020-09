270 walvissen gestrand bij Tasmanië, grote reddingsoperatie aan de gang

Reddingswerkers op het Australische eiland Tasmanië proberen in allerijl een grote groep gestrande walvissen te redden. Van de 270 walvissen die vastliepen op zandbanken bij de kust, is al zeker een derde dood en gevreesd wordt dat er nog meer sterven.

Gisteren werden de vastgelopen walvissen ontdekt bij de kust en sindsdien wordt geprobeerd de dieren te redden. Mariene biologen denken dat het nog dagen zal duren voordat de reddingsoperatie is voltooid. Veel walvissen bevinden zich in ondiep water, wat de operatie moeilijk maakt.

"Triage wordt hier heel belangrijk, zegt bioloog Carlyson. "We hebben te maken met een groep dieren die verspreid is over een groot gebied op een lastige locatie. We gaan dus proberen om de dieren met de beste kansen als eerste te redden."