Vanavond op tv: Tanks naar Oekraïne • Adema moet opheldering geven

Duitse media meldden gisteravond dat Duitsland bereid is de zogenoemde Leopard 2-tanks te leveren. Ook andere landen zouden toestemming krijgen de tanks, die van Duitse makelij zijn, naar Oekraïne te sturen. Oekraïne is blij met de tanks. De onderminister van Buitenlandse Zaken, Andrij Melnyk, spreekt van een historisch besluit, dat op het slagveld een 'gamechanger' zal zijn.

Debat met minister Adema

Minister Pieter Adema van Landbouw heeft er spijt van dat hij de Tweede Kamer niet eerder heeft geïnformeerd over de problemen rondom het mestbeleid. Hij is "met terugwerkende kracht van mening" dat hij "een aanvullend signaal" had moeten geven. Adema was al weken op de hoogte van de eis van de Europese Commissie dat Nederlandse boeren vanaf 1 januari 2023 met strengere mestregels te maken zouden krijgen, en niet pas per 2024. De minister moet het vandaag uitleggen in de Tweede Kamer. Heeft hij de Kamer bewust verkeerd geïnformeerd?