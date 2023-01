Minister Yesilgöz geschokt door uitkomsten onderzoek naar Holocaust

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is geschrokken van de uitkomsten van een Amerikaans onderzoek naar de kennis over de Holocaust in Nederland. Een onderzoek van de Amerikaanse organisatie Claims Conference geeft de indruk dat het slecht is gesteld met de kennis van jonge Nederlanders over de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. De onderzoekers concluderen dat ruim de helft van de Nederlandse respondenten niet precies weet dat er in de oorlog zes miljoen Joden zijn vermoord. 12 procent van de bevolking als geheel zegt dat dit aantal fors wordt overdreven of zelfs dat de Holocaust een mythe is. Onder de mensen jonger dan 40 is dat volgens de onderzoekers 23 procent.

De uitgesplitste cijfers van de onderzoekers: Drie procent van alle ondervraagden denkt dat de Holocaust een mythe is. Onder de mensen jonger dan 40 jaar is dat 6 procent. Van alle ondervraagden denkt 9 procent dat het aantal doden ten gevolge van de Holocaust zwaar wordt overdreven, onder de 40-minners is dat 17 procent. De Nederlandse opiniepeiler Peter Kanne van I&O Research noemt die 17 procent verwarrend, omdat elders in het onderzoek blijkt dat veel respondenten juist niet precies weten hoeveel mensen er tijdens de Holocaust zijn omgekomen. "Dus wat vinden zij dan precies zwaar overdreven? Op basis van dit cijfer kun je niet de conclusie trekken dat in totaal 23 procent van de jongere ondervraagden het aantal van 6 miljoen doden op zijn minst overdreven vindt." Bekijk hier het onderzoek van de Claims Conference.

De organisatie Claims Conference, die strijdt voor herstelbetalingen aan overlevenden van de Holocaust, voerde het onderzoek eerder uit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk en Canada. Volgens de onderzoekers kent Nederland het hoogste percentage aan respondenten dat ontkent dat de Holocaust heeft plaatsgevonden of denkt dat de cijfers overdreven zijn. Minister Yesilgöz noemt de uitkomsten ronduit schokkend en zeer ernstig. "We hebben als samenleving veel werk te doen. En snel ook", twittert ze.

Claims Conference heeft het onderzoek laten uitvoeren door het Amerikaanse onderzoeksbureau Schoen Cooperman Research. 2000 Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben meegedaan aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd in december vorig jaar. Volgens Claim Conference is de ondervraagde groep mensen representatief voor de Nederlandse bevolking.

De onderzoekers stellen dat het gebrek aan kennis over de Holocaust onder Nederlanders in het algemeen groot is, maar maken zich vooral zorgen over de kennis onder jongeren. Ruim de helft van alle respondenten denkt dat de Holocaust niet in Nederland heeft plaatsgevonden en van de ondervraagden onder de 40 jaar denkt 63 procent dit. Een meerderheid van de respondenten kon geen Nederlands doorgangskamp noemen, zoals Kamp Westerbork of Kamp Amersfoort. Ondanks dat de naam van Anne Frank bij 89 procent van de respondenten bekend is, weet 27 procent van hen niet dat zij in een concentratiekamp is gestorven. De Claims Conference noemt die cijfers "alarmerend", ook al omdat 22 procent van de mensen onder de 40 het acceptabel noemt als individuen nazistische standpunten steunen. 'Educatie is belangrijk' Toch vindt ruim driekwart van de ondervraagde Nederlanders dat het belangrijk is om te leren over de Holocaust. Ook de Anne Frank Stichting pleit voor "het belang van Holocausteducatie". "Het is ontzettend belangrijk dat jongeren op school leren over de Holocaust. Hoe democratie en rechtsstaat buiten werking werden gezet, mensen uit de maatschappij werden uitgesloten, gedeporteerd en vermoord. Het levensverhaal van Anne Frank bevat al deze elementen", aldus de stichting.

Blijkbaar zijn we te laks geweest. Deze resultaten liegen er niet om. Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding