Utrecht is 'weer compleet als club' met vrouwentak: 'Budget voor top-6'

De taart kon dinsdagmiddag worden aangesneden in de Galgenwaard, want er was goed nieuws: FC Utrecht heeft groen licht om komend seizoen na negen jaar terug te keren in de Eredivisie Vrouwen. "We zijn weer compleet als club", benadrukt een enthousiaste algemeen directeur Thijs van Es. In 2007 was FC Utrecht betrokken bij de oprichting van de Eredivisie Vrouwen, maar in 2014 werd de stekker na een zelf aangevraagd faillissement uit de vrouwentak gehaald. "Dat was een ongelofelijke aderlating, en daarom zijn we heel erg blij dat we terug zijn. Dit hoort bij ons." Meerdere clubs toonden belangstelling voor de twaalfde en ook laatste plek in de Nederlands' hoogste competitie. De KNVB besloot die na een selectieprocedure aan FC Utrecht toe te wijzen. Komend seizoen zal het net als AZ, dat de licentie van VV Alkmaar overneemt, met een nieuw vrouwenteam instappen. 'Herstart van vrouwentak' Dat team zal komend halfjaar nog wel vanaf de grond moeten worden opgebouwd. Hoewel de kogel nu officieel door de kerk is, sorteert Marlou Peeters als manager vrouwenvoetbal al een tijd op die opdracht voor. "We zijn al zeker anderhalf jaar met de herstart van de vrouwentak bezig. We zijn voorbereid met ons netwerk, met onze scouting. We hebben speelsters en trainers in kaart gebracht, er zijn lijstjes gemaakt. Nu hopen we zo snel mogelijk concreet te kunnen worden."

Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar talenten bij amateurclubs uit de eigen regio, maar ook naar speelsters die al bij topclubs spelen en de nodige ervaring mee kunnen nemen. En daar is, natuurlijk, ook simpelweg geld voor nodig. Over de hoogte van het budget voor de vrouwentak wil zowel Peeters als Van Es niet uitweiden. "Het is voldoende", lacht directeur Van Es. "We doen daar verder geen uitspraken over. Maar laten we het zo zeggen; we hebben gekeken naar wat andere clubs besteden, en naar wat we kunnen dragen als club. We hebben nu een budget geformuleerd waarmee we in de top-6 zouden moeten kunnen meedraaien van de Eredivisie Vrouwen." 'Serieuze uitbreiding' Liever nog benadrukken ze bij Utrecht het belang van gelijkwaardigheid. De vrouwentak is nu, in tegenstelling tot in 2007, gelijk aan die van de mannen. "Destijds vielen de vrouwen nog onder een maatschappelijke stichting", legt Van Es uit. "Nu zien we het als een serieuze uitbreiding van ons topsportbedrijf." Peeters vult aan: "Dat betekent dat ons marketingteam net zo goed bezig is voor het mannenteam als het vrouwenteam, en hetzelfde geldt voor de sales- en de scoutafdeling. We hebben zelfs al meiden die tussen de jongens meetrainen. Alles is integraal en daarmee vertellen we een uniek verhaal."

❤️🤍 𝗙𝗖 𝗨𝘁𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁 𝗩𝗿𝗼𝘂𝘄𝗲𝗻 gaat de 𝗘𝗿𝗲𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗲 in! 🥳#fcutrecht #vanuithethart — FC Utrecht (@fcutrecht) January 24, 2023