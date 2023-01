Onbekende Paul verrast met halve finale in Melbourne na winst op 'toerist' Shelton

In navolging van Magda Linette bij de vrouwen, is de Amerikaan Tommy Paul de grootste verrassing in het mannentoernooi van de Australian Open.

De ongeplaatste Paul haalde in Melbourne voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi door zijn 20-jarige landgenoot Ben Shelton te verslaan: 7-6 (6), 6-3, 5-7, 6-4.

'Toerist' Shelton

Geloof het of niet, maar de jonge Shelton speelt dit jaar in Australië zijn eerste tennistoernooien buiten de Verenigde Staten. De voormalig collegetennisser toonde ondanks zijn onervarenheid geen ontzag voor zijn meer ervaren landgenoot.

Toch gaf de routine van de 25-jarige Paul, de nummer 35 van de wereld, de doorslag. Shelton (ATP-89) kon na de winst van de derde set het momentum echt niet vasthouden en maakte iets te veel fouten.

Paul brak Shelton in de openingsgame van de vierde set en gaf dat voordeel niet meer uit handen, mede dankzij een probleemloze en ijzersterke slotgame.