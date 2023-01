'Dronken' fans krijgen onstuitbare Djokovic niet uit evenwicht op Australian Open

Novak Djokovic heeft uiterst gedecideerd voor de tiende keer de halve finales van de Australian Open gehaald. Zelfs een aantal "dronken" toeschouwers bracht de Serviër niet uit evenwicht in zijn strafexpeditie tegen de Rus Andrej Roeblev: 6-1, 6-2. 6-4. Djokovic begon zichtbaar opgefokt aan zijn partij en stoorde zich, net als eerder in het toernooi, aan opmerkingen van een aantal toeschouwers. "Kun je die dronken gasten vertellen dat ze hun mond moeten houden?", vroeg Djokovic aan de scheidsrechter. "Elk punt, elk punt... Misschien hebben ze tien keer al wat geroepen, maar je doet er niets aan." Zijn tennis leed er overigens niet onder, want de negenvoudig winnaar leidde op dat moment al met 4-1 in de eerste set. En vermoedelijk gevoed door de vijandigheid van het plukje fans ging Djokovic stug door tegen de kansloze Roeblev.

Frustraties bij Andrej Roeblev in zijn partij tegen Novak Djokovic - AFP

De mondiale nummer zes uit Rusland probeerde met zijn befaamde harde klappen Djokovic pijn te doen. Dat lukte Roeblev maar sporadisch, want de defensie van de Serviër werkte als een geoliede machine. En ook met de veelbesproken fitheid van Djokovic zit het nog altijd goed. Hij speelde zijn partij andermaal met een ingepakt linkerbovenbeen vanwege een onwillige hamstring, maar had daar ogenschijnlijk geen last van. Ook in de slotgame van de partij was er veel rumoer op de tribune, maar Djokovic serveerde de wedstrijd rustig uit. 'Blessure onder controle' Djokovic vertelde na afloop dat hij zijn hamstringblessure onder controle heeft. "Om eerlijk te zijn heb ik tijdens rustdagen nog nooit zo vaak aan machines vastgezeten of in bed gelegen. Ik wilde zoveel mogelijk informatie te krijgen om mijn been te onderhouden, en het werkt."

Tommy Paul - AFP

In navolging van Magda Linette bij de vrouwen, werd de Amerikaan Tommy Paul de grootste verrassing in het mannentoernooi in Melbourne. De ongeplaatste Paul haalde voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi door zijn 20-jarige landgenoot Ben Shelton te verslaan: 7-6 (6), 6-3, 5-7, 6-4. Paul is de eerste Amerikaan in de halve eindstrijd van het mannentoernooi op de Australian Open sinds Andy Roddick in 2009. 'Toerist' Shelton Geloof het of niet, maar de jonge Shelton speelt dit jaar in Australië zijn eerste tennistoernooien buiten de Verenigde Staten. De voormalig collegetennisser toonde ondanks zijn onervarenheid geen ontzag voor zijn meer ervaren landgenoot. Toch gaf de routine van de 25-jarige Paul, de nummer 35 van de wereld, de doorslag. Shelton (ATP-89) kon na de winst van de derde set het momentum echt niet vasthouden en maakte iets te veel fouten.

Ben Shelton neemt met opgeheven hoofd afscheid van het publiek in Melbourne - AFP