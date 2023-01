Tyson aangeklaagd wegens vermeende verkrachting in de jaren 90

Mike Tyson is in de Verenigde Staten opnieuw aangeklaagd in een zedenzaak. Een vrouw beweert dat ze in het begin van de jaren 90 verkracht is door de voormalig topbokser.

In 1992 werd Tyson al eens veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens het verkrachten van een 18-jarige vrouw.

In de nieuwe zaak tegen de 56-jarige Tyson eist het vermeende slachtoffer een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro). De vrouw wenst anoniem te blijven.

Het vermeende slachtoffer zegt jarenlang "psychisch en emotioneel leed" te hebben ervaren. "Als ik nu mijn naam openbaar zou maken, dan loop ik zeker het risico op nieuwe mentale klachten, schaamte en bespottingen."

Nog geen reactie Tyson

Tyson zou het slachtoffer hebben ontmoet in een discotheek in Albany, in de staat New York. In de limousine van Tyson zou ze vervolgens zijn verkracht. "Ik heb meerdere keren 'nee' gezegd, maar hij bleef me belagen", zo verklaarde ze onder ede. "Daarna trok hij mijn broek naar beneden en heeft hij me op gewelddadige wijze verkracht."

Tyson heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. 'Iron Mike' was tussen 1987 en 1990 ongeslagen wereldkampioen in het zwaargewicht, maar buiten de ring leid hij al langere tijd een turbulent leven.