Noord-Koreaanse hoofdstad vijf dagen in lockdown vanwege 'longziekte'

In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang is een vijfdaagse lockdown ingegaan vanwege een 'longziekte'. Dat meldt het Zuid-Koreaanse medium NK News op basis van een bericht van de Noord-Koreaanse overheid. Of het gaat om corona is niet duidelijk.

Vanwege een forse toename van het aantal gevallen met de longziekte moeten inwoners van Pyongyang tot en met zondag thuisblijven. Ook moeten ze meerdere keren per dag hun temperatuur laten meten.

Volgens NK News, dat ontwikkelingen in Noord-Korea monitort, lijkt het erop dat inwoners van de hoofdstad vrezen dat de lockdown langer zal duren en daarom gaan hamsteren. Het is onduidelijk of er ook strenge maatregelen zijn ingesteld voor andere regio's in het land.

Strijd gewonnen

Vorig jaar maakte de Noord-Koreaanse overheid voor het eerst melding van coronagevallen, maar stelde in augustus dat het de strijd met het virus had gewonnen. Hoeveel mensen uiteindelijk het virus hebben opgelopen, is nooit bekendgemaakt, onder meer vanwege een gebrek aan voldoende testcapaciteit.

Wel werden er dagelijks cijfers bijgehouden van het aantal mensen met koorts. Uiteindelijk zouden er in totaal bijna 4,8 miljoen meldingen zijn gedaan op een bevolking van zo'n 25 miljoen mensen. Nieuwe gevallen zijn al sinds juli vorig jaar niet meer gemeld.