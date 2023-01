Sneeuw ontregelt grote delen van Japan, zeker een dode

Grote delen van Japan hebben te kampen met hevige sneeuwval, kou en harde wind. Door het winterse weer is het verkeer in het land ontregeld. Zo zijn honderden vluchten geannuleerd en ligt het treinverkeer gedeeltelijk stil.

Door het stormachtige winterweer is er ook iemand om het leven gekomen. Er zijn nog twee andere doden, maar er wordt nog onderzocht of die door het weer zijn omgekomen, zegt een regeringsfunctionaris.

Met name in het westen van Japan, aan de kust van de Japanse Zee, ligt veel sneeuw. In de afgelopen 24 uur is in de zuidwestelijke stad Maniwa zo'n 93 centimeter sneeuw gevallen.

Zeker 300 binnenlandse vluchten zijn geannuleerd. En volgens lokale media zijn verschillende hogesnelheidstreinen in het noorden vertraagd of stilgelegd.

Schip gezonken

Op een snelweg in het midden van het land staat het verkeer nagenoeg stil. In de westelijke stad Kyoto zijn zo'n drieduizend reizigers gestrand op twee treinstations. Een aantal van hen moest de nacht doorbrengen op een van de stations. Anderen zaten vast in een van de vijftien treinen tussen de twee haltes.

Voor de kust van Japan is een vrachtschip gezonken. De oorzaak is niet bekend, maar er wordt rekening gehouden met de harde wind. Van de 22 opvarenden zijn er zeker 14 uit het water gehaald.

Naar verwachting houdt het winterse weer in Japan nog tot morgen aan.