Linette kan het zelf niet geloven, na dertig grandslams ineens een halve finale

Magda Linette ontpopt zich tot de sensatie van de Australian Open. De Poolse is al bijna 31 en speelde nooit een rol van betekenis op een grandslamtoernooi. Tot dit jaar.

Voormalig nummer één Karolina Plisková werd in de kwartfinale haar volgende slachtoffer (6-3, 7-5), na eerder al de geplaatste speelsters Anett Kontaveit, Jekaterina Aleksandrova en Carolina Garcia te hebben verslagen.

Om het wat heroïscher te maken: van haar vorige 29 grandslamdeelnames kwam ze 17 keer niet door de eerste ronde.

Toch is die Linette de laatste jaren wel een stabiele speelster in de tophonderd, met een huidige ranking van 45. Haar halvefinaleplaats gaat haar een flinke sprong opleveren op de wereldranglijst. En als ze de zenuwen net zo goed in bedwang houdt als tegen Plisková, zit er wellicht nog meer in.

Twee dubbele fouten

Linette leverde maar een keer haar opslag in en maakte weinig fouten, in tegenstelling tot haar Tsjechische opponent. Plisková schakelde in de tweede set wel een tandje bij, maar schonk de Poolse een break op 5-5 met twee dubbele fouten. Linette maakte de partij daarna op haar eerste matchpoint af.

"Het is zo emotioneel dat ik het niet echt kan geloven", zei Linette na haar volgende stunt. "Ik probeerde kalm te blijven en greep mijn kansen wanneer ik kon."

In de strijd om een finaleplaats moet Linette zien af te rekenen met Aryna Sabalenka, na haar zege op Donna Vekic (6-3 6-2) de laatst overgebleven toptienspeelster in het vrouwentoernooi.